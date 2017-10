Um grupo de trabalho, formado por 10 entidades, está desenvolvendo um projeto para implantar o roteiro do Turismo Industrial Serra Gaúcha. Inicialmente, a ideia é organizar visitas a empresas de Caxias do Sul. O projeto foi apresentada a empresários e representantes de grupos ligados à indústria, comércio e serviços na manhã desta terça-feira (17) na Câmara de Indústria e Comércio (CIC) de Caxias.

De acordo com a coordenação do grupo de trabalho, o modelo é baseado no município de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, com a economia ligada à indústria, assim como Caxias. A proposta é organizar roteiros que incluam visitas a empresas e passagens em pontos turísticos ligados ao turismo de lazer, como o Monumento ao Imigrante e a Casa de Pedra, além de visitas a vinícolas e a parreirais, por exemplo.