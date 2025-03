Avenged Sevenfold anuncia dois shows no Brasil em outubro

Avenged Sevenfold se apresenta no Brasil em outubro. Midiorama / Divulgação

A banda norte-americana Avenged Sevenfold confirmou na segunda-feira (17) duas apresentações no Brasil como parte da turnê Life Is But a Dream... A banda californiana de heavy metal vai tocar em Curitiba em 2 de outubro e em São Paulo no dia 4.

Este será o retorno do grupo ao país após 2024, quando participou do Rock in Rio. Em turnês anteriores, eles também passaram pelo Brasil em 2010, 2011, 2013 e 2014.

O show na capital paranaense será na Pedreira Paulo Leminski, espaço reconhecido por receber grandes eventos ao ar livre. Já em São Paulo, a apresentação ocorre no Allianz Parque, estádio que tem sido palco de nomes importantes do rock internacional.

Ingressos

As entradas estão disponíveis em pré-venda desde o meio-dia desta terça-feira (18) e seguem até as 11h desta quinta (20). A venda geral terá início a partir do meio-dia de quinta-feira, pelo site da Eventim.

Os preços variam conforme a cidade. Em Curitiba, os valores vão de R$ 240 a R$ 750. Já em São Paulo, os ingressos custam entre R$ 155 e R$ 810.

Valores dos ingressos

Curitiba

Pista: R$ 240 (meia-entrada) | R$ 480 (inteira)

R$ 240 (meia-entrada) | R$ 480 (inteira) Pista premium: R$ 375 (meia-entrada) | R$ 750 (inteira)

São Paulo

Cadeira superior: R$ 155 (meia-entrada) | R$ 310 (inteira)

R$ 155 (meia-entrada) | R$ 310 (inteira) Pista: R$ 205 (meia-entrada) | R$ 410 (inteira)

R$ 205 (meia-entrada) | R$ 410 (inteira) Cadeira inferior: R$ 250 (meia-entrada) | R$ 500 (inteira)

R$ 250 (meia-entrada) | R$ 500 (inteira) Pista premium: R$ 405 (meia-entrada) | R$ 810 (inteira)

A turnê

O Avenged Sevenfold retorna ao Brasil promovendo o álbum Life Is But a Dream..., lançado em 2023. O disco marca o retorno da banda após sete anos sem um novo trabalho de estúdio e apresenta uma sonoridade experimental, com influências progressivas.

O repertório dos shows deve incluir faixas do novo álbum e clássicos como Hail to the King, Nightmare e Bat Country.

Avenged Sevenfold em apresentação no Brasil, em 2013. YASUYOSHI CHIBA / AFP

Quem é Avenged Sevenfold?

A banda foi formada em 1999 na Califórnia. No total, são mais mais de 12 milhões de álbuns vendidos e liderança de rankings da Billboard com músicas como Nightmare e Hail to the King.

Atualmente, o grupo é composto por M. Shadows (vocais), Synyster Gates (guitarra), Zacky Vengeance (guitarra), Johnny Christ (baixo) e Brooks Wackerman (bateria).