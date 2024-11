Programa Playlist Notícia

Death metal, paz e amor entre irmãos: Alex Camargo fala sobre as lições do Krisiun em quase 35 anos de história

Um dos maiores nomes do metal extremo no mundo, banda gaúcha sobe ao palco do Opinião nesta sexta-feira

