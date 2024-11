Após se declarar culpado e passar mais de 900 dias detido, o rapper americano Young Thug, cujo nome verdadeiro é Jeffery Lamar Williams, foi solto. A confissão veio a público nesta quinta-feira (31), marcando o fim de um julgamento que durou quase dois anos e se tornou o mais extenso da história da Geórgia. O artista de 33 anos premiado com o Grammy enfrentava acusações de extorsão e associação com gangues desde a prisão.



Em maio de 2022, promotores argumentaram que o selo de rap Young Stoner Life (YSL) Records, fundado por Williams, era uma fachada para uma organização criminosa responsável por "75 a 80%" dos crimes violentos em Atlanta. O músico recebeu a sentença de tempo já servido e 15 anos de liberdade condicional, sendo liberado da prisão na mesma noite, conforme registros judiciais.



— Assumo total responsabilidade pelos meus crimes, pelas minhas acusações — declarou Young Thug no julgamento.