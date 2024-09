Comemorando 10 anos Notícia

Rap in Cena 2024 divulga lista completa de atrações

Após questionamentos, Keni Martins, um dos sócios e idealizadores do evento, publicou um vídeo justificando a escolha do line-up. A edição deste ano ocorrerá nos dias 16 e 17 de novembro no Parque Maurício Sirostky Sobrinho (Harmonia)

26/09/2024 - 22h40min Atualizada em 27/09/2024 - 08h30min