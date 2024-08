Detido em hotel

Rapper Travis Scott é preso em Paris por briga

De acordo com as autoridades francesas, o músico agiu com violência contra um agente de segurança que interveio entre ele e o seu guarda-costas. Artista acompanhou disputa olímpica na quinta-feira

09/08/2024 - 07h32min Atualizada em 09/08/2024 - 13h58min