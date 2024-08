Entre as bandas de rock mais emblemáticas do mundo, o Aerosmith anunciou nesta sexta-feira (2) que está se aposentando dos palcos. Em comunicado nas redes sociais, o grupo americano formado na década de 1970 informou que problemas vocais de Steven Tyler são incontornáveis. Por conta disso, acabaram cancelando a turnê de despedida Peace Out, anunciada em 2023.