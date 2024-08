Turnê "Nós" Notícia

Forfun anuncia nova data e local do show em Porto Alegre

Originalmente, a banda se apresentaria no dia 28 de junho, no Estádio Passo D'Areia. No comunicado, uma apresentação extra também foi confirmada na Capital

02/08/2024 - 17h29min Atualizada em 02/08/2024 - 18h01min