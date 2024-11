Os fãs brasileiros de k-pop têm muitos motivos para celebrar o ano que virá. O Stray Kids, um dos maiores grupos do gênero em atividade atualmente, tem três shows confirmados no país: um no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), em 1º de abril, e dois em São Paulo (SP), no Estádio MorumBIS, nos dias 5 e 6 do mesmo mês.