Encheu o Opinião Notícia

Fresno reúne fãs para listening party do novo álbum em Porto Alegre; saiba como foi

Finalidade do evento era ouvir com exclusividade as músicas de "Eu Nunca Fui Embora - Parte 2". Os artistas da banda interagiram com o público e comentaram sobre as faixas, que estarão disponíveis nas plataformas digitais na quinta-feira