Amizade de décadas Notícia

Kleiton & Kledir e MPB4 anunciam show inédito em Porto Alegre

Dupla gaúcha voltará a dividir o palco com o quarteto carioca em um espetáculo que reúne os seus principais sucessos. A apresentação será realizada em outubro, no Teatro do Bourbon Country

17/07/2024 - 10h14min