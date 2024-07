Ivete Sangalo, que costuma brincar com os fãs durante as suas apresentações, protagonizou um momento divertido em Itabuna, na Bahia, na última sexta-feira (29). O consultor de vendas Jan Michael estava aproveitando o show da artista quando ela interagiu com ele e errou seu nome ao menos quatro vezes. A confusão repercutiu nas redes sociais após a própria cantora compartilhar a confusão no Instagram.