Para o ano em que os Engenheiros do Hawaii completam 40 anos de existência, o cantor e compositor Humberto Gessinger anunciou uma turnê para celebrar os álbuns Acústico MTV — Engenheiros do Hawaii (2004) e Acústico: Novos Horizontes (2007). Nesta segunda-feira (22), ele divulgou a data do show em Porto Alegre.