Após a divulgação de Vem Galopar, releitura do clássico Pagode Russo, de Luiz Gonzaga, a cantora Juliette tem recebido críticas por conta da letra da canção. Na música, que recebeu aval prévio dos herdeiros do mestre do forró, ela utiliza frases de duplo sentido, como "fazer o roça roça" e "vem galopar".