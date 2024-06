Ludmilla divulgou, nesta terça-feira (4), as datas da nova turnê do Numanice, projeto de pagode da carioca. Intitulado como Numanice #3, os shows terão início no dia 17 de agosto em Salvador (BA) e percorrerá cidades como Campinas (SP), Manaus (AM) e Florianópolis (SC). Porto Alegre não foi incluída na rota.