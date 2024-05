Ludmilla e Ivete Sangalo anunciaram, na manhã desta quarta-feira (15), o cancelamento das turnês Ludmilla In The House e A Festa, ambas programadas para 2024. Em comunicados publicados nas redes sociais, as artistas alegam que a produtora 30e — responsável pelas apresentações — não forneceu as condições necessárias, e já acordadas, para que os shows fossem realizados em segurança.