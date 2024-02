A cantora Ludmilla lançou oficialmente o projeto Numanice #3 nesta terça-feira (20). Com 18 músicas, o álbum inclui Maliciosa, que já é sucesso nas plataformas digitais, além de Era Tão Bom, A Preta Venceu e a versão oficial em português de So Sick, sucesso de 2005 do rapper americano Ne-Yo.