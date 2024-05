A 30e, responsável pelas turnês comemorativas Ludmilla In The House, da cantora Ludmilla, e A Festa, de Ivete Sangalo, acumula uma dívida superior a R$ 2,6 milhões em multas trabalhistas. Na quarta-feira (15), ambas as cantoras comunicaram o cancelamento das respectivas turnês, alegando descumprimento contratual por parte da produtora.