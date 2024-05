O Samba Prime, um dos maiores festivais de samba e pagode do Brasil, também está se mobilizando para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O evento ocorre no próximo sábado (18) e domingo (19), em Belo Horizonte (MG), e convida o público a contribuir com doações de alimentos não perecíveis, água, agasalhos e produtos de limpeza, em troca de ingressos para o setor VIP.