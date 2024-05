A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, em parceria com o ator Lázaro Ramos, lançou uma campanha para arrecadar doações ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (10). Com narração do próprio ator, que já participou de diversas produções gaúchas, a entidade produziu e divulgou em suas redes sociais um vídeo em apoio aos gaúchos afetados pelas enchentes.