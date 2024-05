A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul se mobilizou em busca de doações para seus alunos que foram diretamente atingidos pelas enchentes no Estado. A catástrofe, que já atinge 428 municípios gaúchos, afetou também os jovens atendidos pela instituição. De acordo com a presidente da OJRS, Carla Zitto, ao menos 20 famílias tiveram perdas totais ou parciais por conta da chuva.