A família da cantora Marília Mendonça decidiu criar uma rifa para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A campanha foi anunciada no perfil oficial de fãs de Marília no X (Twitter), que é mantido pela equipe da artista falecida em 5 de novembro de 2021 em um acidente aéreo. O prêmio será um violão do acervo da cantora.