A dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó se apresenta pela primeira vez no Rock in Rio em 21 de setembro. Os irmãos são a principal atração do set Para Sempre Sertanejo, que tomará o Palco Mundo e contará com a participação de outros grandes nomes do gênero, como Luan Santana, Ana Castela e Simone Mendes.