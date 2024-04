Rafael Malenotti já cantava com o Acústicos & Valvulados: "E espero que o fim da tarde venha com você". O trecho da canção Fim de Tarde com Você, composta pelo baterista Paulo James, fala sobre a chegada de uma namorada em um dia em que o personagem da letra queria ficar em casa. Porém, este refrão também pode ser um convite. Afinal, às 19h — praticamente, fim de tarde — deste domingo (7) ocorre o espetáculo Clássicos do Rock Gaúcho, reunindo a Orquestra de Câmara da Ulbra e nomes de destaque da cena roqueira gaúcha no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre (veja detalhes no fim da matéria).