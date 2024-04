Expoente do rap nacional, Emicida vistiou o Museu da Cultura Hip-Hop RS, localizado na Vila Ipiranga, zona norte da Capital, antes da realização do show da sua turnê AmarElo — A Gira Final no Pepsi On Stage, no último sábado (6). O rapper participou do evento de lançamento do programa Vem Pro Museu, que propõe um investimento de quase R$ 300 mil na cultura hip-hop do Estado.