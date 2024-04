A rainha do fado, Amália Rodrigues (1920-1999), será homenageada em Porto Alegre por um dos maiores nomes do gênero musical da atualidade. A portuguesa Mariza sobe ao palco do Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80) nesta quinta-feira (25), às 21h, com ingressos a partir de R$ 220 à venda no site Uhuu (com taxa) e na bilheteria do teatro (sem taxa).