A primeira edição do Nativismo em Cena ocorre na quarta-feira (20), às 19h, com show da Paysanos Trio e participação do cantor Pirisca Grecco. O espetáculo será no Auditório Luiz Cosme, na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), na Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico, em Porto Alegre. O projeto é promovido pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Música (IEM) e da CCMQ, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. A entrada é gratuita.