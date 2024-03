Pianista premiada e mundialmente reconhecida, Dirce Bauer Knijnik faleceu no último domingo (3), aos 95 anos. A informação foi revelada pelo Departamento de Música do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde a artista lecionou entre 1965 e 1988. Ela foi vítima de uma pneumonia.