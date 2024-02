O rapper norte-americano Killer Mike foi algemado e escoltado para a fora da cerimônia do Grammy 2024 na noite deste domingo (4). Momentos antes da detenção, ele havia vencido as três categorias a que foi indicado: melhor música rap e melhor performance de rap, pela música Scientists & Engineers, e melhor álbum de rap pela gravação Michael. As informação são do portal g1.