O baixista Aston Barrett, conhecido como Familyman (homem de família, em português), faleceu aos 77 anos. A informação foi divulgada no sábado (3), pelo seu filho, Aston Barrett Junior, nas redes sociais. "Com o coração mais pesado, compartilhamos a notícia do falecimento de nosso querido Aston Familyman Barrett após uma longa batalha médica", escreveu.