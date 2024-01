Se Slash tivesse ouvido os conselhos que lhe deram quando era jovem, ele não estaria subindo ao palco do Pepsi On Stage, na noite do próximo domingo (4). Mas ele seguiu em frente. Agora, o guitarrista volta a Porto Alegre com o projeto Slash Feat. Myles Kennedy & The Conspirators (SMKC). A abertura ficará por conta da banda Velvet Chains.