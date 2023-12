O rapper Djonga marcará presença em Porto Alegre em 2024. Conforme anunciado nesta terça-feira (19), o artista trará a turnê Inocente "Demotape" em show no Pepsi on Stage, no dia 2 de março. Com preços a partir de R$ 55 (meia-entrada) ou R$ R$ 110 (inteiro), os ingressos já estão disponíveis para venda na plataforma Sympla.