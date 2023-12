Da última leva do rock gaúcho a ganhar fama nacional e a sentar no sofá de Jô Soares, a Bidê ou Balde tem uma série de contrastes que constroem a história de uma superbanda. Criou refrões grudentos, bem no estilo rádio anos 2000, mas com letras flertando com a esquisitice e o nonsense, "como mambo sobre cegos na Polônia". Tem Mesmo que Mude, uma das canções sobre o fim do amor mais lindas da época, e tem E por que Não?, das mais polêmicas da história da música brasileira. O texto mal começou e já deu saudade dos tempos das bandas de rock.