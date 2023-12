Fundada em 1998 e longe dos palcos desde 2017, a Bidê ou Balde marcou o rock nacional nos anos 2000. Líder da banda, o cantor Carlinhos Carneiro decidiu comemorar os 25 anos do grupo com um show neste sábado (2), no Opinião, em Porto Alegre, a partir das 23h. Terá a companhia de ex-integrantes, como Rodrigo Pilla (guitarra) e Kátia Aguiar (tecladista), entre outros músicos.