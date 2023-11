Uma fã da Taylor Swift entrou em trabalho de parto enquanto aguardava o início do show da cantora no Rio de Janeiro, no último domingo (19). Maria Eduarda Mendes de Araújo Lopes, 24 anos, não sabia que estava grávida. A jovem saiu de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio, e foi até o Engenhão assistir à turnê The Eras Tour.