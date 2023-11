Músicas de Caetano Veloso foram tema de uma questão do Enem 2023, em prova aplicada no domingo (5), que perguntava o que as letras de Alegria, Alegria e Anjos Tronchos têm em comum. Nesta segunda-feira (6), Paula Lavigne, esposa do cantor, publicou um vídeo em suas redes socais com no qual o artista opina sobre qual seria a resposta correta.