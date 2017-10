Lulu Santos convocou time de DJ's e produtores veteranos para gravar disco com 12 faixas de Rita Lee Leo Aversa / Divulgação

Lulu Santos desejava cumprir neste 2017 um retiro sabático. Vinha desde o lançamento do disco Luiz Maurício, em 2014, tocando sua coleção de hits pelo Brasil em sucessivas turnês. Mas bem no começo das férias, em janeiro, calhou de ler Rita Lee – Uma Autobiografia, livro em que a rainha do pop rock brasileiro narra sua faiscante trajetória.

A pausa durou apenas sete dias. Ao ponto final do volume, Lulu jogou-se ao projeto finalizado agora em outubro: Baby Baby!, álbum em que apresenta 12 releituras de canções de Rita. Mas a volta à estrada, garante ele, só em abril de 2018, com passagem por Porto Alegre prevista para junho.

– Eu precisava me reciclar, ver do que mais gostava na vida além de ser artista. E queria dedicar a energia de que preciso para o The Voice, que é um encargo de muita responsabilidade – diz Lulu a Zero Hora por telefone.

A transfusão musical fez faixas consagradas por Rita ganharem o tempero eletropop que tanto agrada a Lulu. O cantor, compositor e guitarrista convocou para auxiliá-lo na missão um time com veteranos DJs e produtores das praias disco e funk e também novos talentos da seara da música eletrônica.

A homenagem abarca de Fuga nº II, que Rita gravou com os Mutantes em 1969, a Paradise Brasil, do disco Reza, de 2012, seu último com inéditas, passando pelos sucessos que fizeram dela a maior vendedora de discos no Brasil: Ovelha Negra, Baila Comigo, Caso Sério, Mania de Você e ainda Alô! Alô! Marciano, que a cantora e seu marido e parceiro, Roberto de Carvalho, fizeram para Elis Regina consagrar.

– Quando acabei de ler o livro, disse: "Tenho que fazer isso". A escolha do repertório foi a mais indolor possível. Fui guiado pelas lembranças da Rita e por minha memória afetiva. Fuga nº II foi a canção que me fez prestar atenção nela como uma entidade. A que abre o álbum, Disco Voador, não é das mais conhecidas, mas é do meu hit parade pessoal – explica Lulu.

Mamãe Natureza ganhou levada blues ("uma pororoca de Beatles e Rolling Stones dos anos 1960", segundo Lulu). Com a dupla Marcelinho da Lua e Márcio Menescal, Lulu embalou Alô! Alô! Marciano na batida drum'n'bass. O DJ Memê repaginou Paradise Brasil como house music.

– E o Pretinho da Serrinha colocou a autenticidade das escolas de samba no pedaço. É essa a bula – afirma Lulu. – Por mais que eu goste das canções da primeira fase solo da Rita, acho as gravações atropeladas, sobretudo ritmicamente, muita falta de chão. E música começa pelo chão. Quer gravar? Primeiro descobre o que o bumbo e caixa fazem. E, no meu léxico, música nunca não é pra dançar.

Compositor será homenageado por músicos do funk carioca

Rita gostou de Baby Baby!: "Delícia ouvir Lulu Santos me cantando... adorei Mania de Você numa levada à la Santana... Mamãe Natureza renasce muito mais rock do que jamais foi... Baila Comigo caliente y salerosa (...) todas com aquela pegada pop luxo que só Lulu tem... minha vontade é pegar esse menino no colo e encher de beijinhos e carinhos sem ter fim. Gracias muchissimas, mi amor", escreveu Rita em seu perfil no Facebook.

– Só levei o projeto adiante porque, logo depois de eu ficar excitado com a possibilidade e conversar com o Beto Lee (filho de Rita e Roberto), recebi uma mensagem do Roberto dizendo que eu era bem-vindo para fazer o que quiser – lembra Lulu. – É tudo de uma felicidade muito grande para mim e para o povo. A gente está precisando desse anestésico para tanta baixaria.

Depois de render homenagens a seus ídolos (em 2013, lançou Lulu Canta & Toca Roberto e Erasmo), chegou a vez de ele próprio ser celebrado:

– Tenho orgulho de anunciar que o DJ Sany Pitbull, maestro do funk carioca, já tem pronta para lançamento a coletânea O Funk Canta Lulu, com entre outros, Tati Quebra Barraco, Valeska Popozuda, Buchecha e MC Marcinho.

As músicas e as gravações originais

Reproudção / Divulgação

Disco Voador, do disco Babilônia, 1978

Baila Comigo, do disco Rita Lee, 1980

Mamãe Natureza, do disco Atrás do Porto Tem uma Cidade, 1974

Desculpe o Auê, do disco Bom Bom, 1983

Ovelha Negra, do disco Fruto Proibido, 1975

Fuga nº II, do disco Mutantes 2, 1969

Agora só Falta Você, do disco Fruto Proibido, 1975

Caso Sério, do disco Rita Lee, 1980

Alô! Alô! Marciano, do disco Bossa'n'Roll, 1991

Mania de Você, do disco Rita Lee, 1979

Nem Luxo, nem Lixo, do disco Rita Lee, 1980