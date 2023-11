Já em seus últimos dias, a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre segue com uma programação cultural intensa. Nesta segunda-feira (13), Tabajara Ruas volta a marcar presença no evento. A partir das 18h, o autor estará no Auditório do Memorial do RS (Rua Sete de Setembro, 1.020) para participar da palestra De Patrono Para Patrono, Há Mais de Meio Século.