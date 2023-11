Os Correios descobriram uma forma criativa de incentivar o público a se interessar pela filatelia e, de quebra, divulgar a literatura brasileira na Feira do Livro de Porto Alegre. No estande localizado ao lado do Espaço Jovem Banrisul Vero, o visitante pode conhecer um pouco sobre os selos e ainda levar para casa algumas estampas, inclusive de personalidades como o poeta Mario Quintana e o escritor Erico Verissimo, autor de O Tempo e o Vento.