Oito anos após o encerramento abrupto da Cosac Naify, deixando inconsoláveis os fãs das edições de luxo da empresa, Charles Cosac está de volta ao mercado editorial. Agora apenas com o nome Cosac, a editora retoma as atividades com o lançamento de Siron Franco na Coleção de Justo Werlang nesta quinta-feira (23), na Livraria da Travessa, em São Paulo.