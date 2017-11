Theo Tajes / Divulgação

A escritora Claudia Tajes assina nesta segunda-feira (6/11), às 17h30min, na Praça de Autógrafos da 63º Feira do Livro de Porto Alegre, os exemplares do livro Dez (Quase) Amores + 10 (Belas Letras, 200 páginas, R$ 39,90), que conta com o volume original, publicado no ano 2000, com capítulos inéditos que revelam uma nova fase na vida da personagem Maria Ana.

Leia, a seguir, a entrevista concedida pela autora por e-mail:

Maria Ana escreve no início do livro: "Algo me diz que amadureci". Na sua visão, em que sentido ela amadureceu e como isso se reflete na forma como ela lida com seus relacionamentos hoje?

Esse livro, do jeito como pensei nele, é mais sobre o relacionamento da personagem com ela mesma. Acho que, aos 43 anos, qualquer pessoa, mulher ou homem, já perdeu todas as certezas – e, junto, as ilusões. Já sabe que, se não estiver minimamente valorizada pelo que faz, seja lá o que for, não vai encontrar sossego. Fora tudo de ruim que anda acontecendo nesses nossos dias. Amor faz muito bem, mas não resolve a vida de ninguém. Talvez o amadurecimento seja uma mudança de perspectivas e prioridades. Foi o que tentei escrever.

Maria Ana agora está na era dos aplicativos de relacionamento. Seria desejável que os homens também melhorassem com a tecnologia?

Ela faz uma tentativa porque é muito fácil baixar um aplicativo e encarar um romance virtual que vai terminar em algumas horas – principalmente se você estiver sem Netflix ou sem um bom livro em casa. Eu sou old school, sigo gostando dos homens da vida real e vendo neles grandes parceiros para tudo. Agora, se desse para usar a tecnologia e melhorar alguém, preferia que fosse 99,9% dos políticos.

Nesses 17 anos desde a primeira edição, muita coisa aconteceu no mundo. Uma delas foi a divulgação cada vez maior das questões relativas ao politicamente correto. Maria Ana diz, por exemplo, que agora toma mais cuidado com a língua. Em que sentido ela mudou?

É mais no sentido de não ofender ninguém com um deboche, uma palavra grosseira, um comentário desrespeitoso. Não acho que o mundo ficou mais chato por causa do politicamente correto, acho que ficou menos bárbaro. Sobre os pretendentes, ou os que ela pretende, continua tudo igual. A Maria Ana se diverte quando tem que se divertir e, se está mal (o que é bem frequente), dá seus jeitos. Entendeu que o "para sempre", muitas vezes, pode ser uma chatice.

Agora falando de Claudia Tajes: ao reler o livro e acrescentar novas histórias, como você se sente em relação à sua prosa? Você se reconheceu naquele estilo praticado na primeira edição do livro?

Eu me reconheci. O Dez (Quase) Amores foi uma aposta do Ivan Pinheiro Machado, o editor da L&PM, para quem eu vou agradecer sempre. Foi o livro que me apresentou a essas pessoas generosas chamadas leitores. Eu ainda sou aquela do primeiro livro, mas 17 anos mudam qualquer um. Sou bem menos inconsequente hoje. E, sem jamais deixar de lado o humor, agora tenho a pretensão de falar também das coisas feias, sujas e malvadas que estamos sendo obrigados a viver.