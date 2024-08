O terceiro e último episódio da websérie "Doce História", apresentado pela comunicadora Cris Silva, mostra como a tecnologia foi ganhando cada vez mais espaço ao longo das edições. Seguindo uma tendência mundial, a 23ª edição da Fenadoce, realizada em 2015, recebeu o Museu do Videogame Itinerante, o primeiro museu do gênero no Brasil, onde o público podia conhecer e jogar os maiores clássicos dos videogames das últimas décadas.