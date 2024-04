Antes um espaço dedicado para a construção de navios, o Estaleiro Só deu espaço para um ambiente dentro do conceito life center. Ou seja, uma tendência no varejo que mescla serviços, hospedagem, bem-estar e compras em um só lugar. Isso se tornou completo a partir do dia 26 de abril de 2023, quando abriram as portas do Pontal Shopping.