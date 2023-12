Desde 1988, o Sonho de Natal reúne milhares de pessoas em Canela, todos em busca dos encantos que a festa natalina proporciona. Além da decoração das ruas, lojas e casas, shows musicais e espetáculos lúdicos repletos de efeitos visuais e alta tecnologia fazem parte da comemoração do nascimento de Jesus Cristo na cidade da serra gaúcha. Um dos momentos mais aguardados pelos moradores e visitantes é a Parada de Natal, onde artistas locais levam para as ruas toda a magia desta data tão especial, e que neste ano vai contar com novidades. As crianças e adolescentes do Centro Social Padre Franco serão as grandes estrelas do espetáculo, que percorre as ruas de Canela todos os domingos, até o dia 24 de dezembro.