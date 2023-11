Aprender sobre o verdadeiro sentido do Natal unindo educação, magia e diversão. É com essa ideia que o diretor Felipe Araújo comanda o espetáculo A Mágica Escola de Natal, uma das atrações do Sonho de Natal, em Canela, evento que está completando 36 anos de existência e que vai até o 14 de janeiro de 2024 com muitas atrações.