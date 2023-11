Chegou a época do ano que mais mexe com o imaginário das pessoas. O espírito natalino, de uma forma ou outra, acaba contagiando a família inteira e, em Bento Gonçalves, a chegada do bom velhinho promete muita emoção. O Natal nos Vinhedos chega à segunda edição com uma programação diversificada e estrutura para crianças de todas as idades. A estimativa é que cerca de 50 mil pessoas prestigiem o evento, que ocorre entre os dias 8 e 23 de dezembro.