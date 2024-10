Na torcida Notícia

"Ainda Estou Aqui" ganha data de estreia nos EUA para ser elegível ao Oscar 2025

No território estadunidense, o filme de Walter Salles será exibido a partir de 17 de janeiro. No Brasil, a produção chega no circuito comercial no dia 7 de novembro

24/10/2024 - 15h58min Atualizada em 24/10/2024 - 16h03min