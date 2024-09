Em meio aos eventos de divulgação de A Substância, terror que satiriza a indústria da beleza, Demi Moore relembrou dos extremos que se submeteu para emagrecer para um trabalho no cinema. Para Proposta Indecente (1993), a atriz revelou que pedalava cerca de 96 quilômetros por dia, pois acreditava que precisava perder peso após o nascimento da filha Scout Willis, fruto do seu casamento com Bruce Willis.