A rádio Atlântida estreia, nesta sexta-feira (29), uma novidade dedicada ao público que vive em dúvida sobre qual título escolher diante da infinidade de opções dos streamings e do que está em cartaz no cinema. No podcast Escolhe o Filme, Leo Oliveira, Babi Bitencourt e Larissa Guerra dão dicas do que assistir e curtir com uma abordagem leve e bem-humorada.