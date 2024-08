Outra opção

Drew Barrymore revela final original trágico de "Como Se Fosse a Primeira Vez"

Durante o "The Drew Barrymore Show", atriz e apresentadora revelou que o longa dirigido por Peter Segal quase teve um desfecho bem diferente do que foi para as telas

13/08/2024 - 16h10min Atualizada em 13/08/2024 - 16h29min